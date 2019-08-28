В нескольких украинских СМИ заявили о взломе сайтов – хакеры разместили фейковую новость

Преступники опубликовали очерняющий украинских военнослужащих материал.

Редакции новостных ресурсов «НВ» и Depo.ua заявили о хакерском взломе своих сайтов. Киберпреступники разместили на них провокационный материал.

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Так, в НВ заявили, что хакеры получили доступ к админпанели и заменили один из материалов на фейковую новость под названием «Украинские военнослужащие — главная проблема Яворовского учебного центра».

«Редакция НВ расценивает это как откровенную циничную провокацию как против нашего ресурса, так и против Вооруженных Сил Украины. По данному факту НВ обратится в правоохранительные органы», – говорится в сообщении.

О взломе сообщил и сайт Depo.ua. Отмечается, что там новость с таким же заголовком выставили «задним числом» – за 26 августа. В ней содержалась критика украинских военнослужащих, со ссылкой на фейковый блог «американского офицера» Роберта Трейси.

Отметим, с помощью поисковика новости со ссылкой на данный «блог» можно найти и на других интернет-ресурсах.