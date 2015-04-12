Президент подписал закон о закупках для строительства оборонительных сооружений в особый период

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон № 311-VIII, который обеспечивает возможность местным государственным администрациям своевременно осуществлять закупки работ (товаров, услуг) для строительства инженерных сооружений с целью укрепления обороноспособности государства в особый период", - сказано в сообщении.

Читайте такжеПроект "Стена" остается приоритетом правительства - Порошенко

Отмечается также, что закон «О внесении изменения в статью 39 Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок» разработан в связи с возникновением особых экономических и социальных обстоятельств, которые делают невозможным соблюдение заказчиками сроков для проведения процедур конкурсных торгов.

Ранее УНИАН сообщал, что начало активного строительства "стены" на границе с Россией запланировали на апрель.