Голые и босые: в Запорожье родители бросили детей на бездомных (видео)

Дети жили с бездомными всю неделю, изредка их навещали родители.

В Запорожье недалеко от центрального пляжа семейная пара бросила двух малолетних детей на бездомных.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеОжоги 35% тела: в Днепре дети во время игры облили бензином и подожгли 8-летнего мальчика

Абсолютно голых детей, которые рылись в мусоре, заметили местные отдыхающие и вызвали соответствующие службы.

По словам бездомных, супруги приехали отдыхать на пляж и попросили их присматривать за малышами. В течение пяти дней бездомные ухаживали за детьми, в частности готовили еду. Родители посещали детей изредка, оправдываясь делами в городе.

Своих имен и имен родителей дети не помнят, патрульным рассказали только про возраст – 2 и 3 года.

Дети уже находятся в больнице. Полиция и социальные службы ищут родителей.

Как сообщал УНИАН, спасатели сняли со столичного Северного моста шестерых детей, которые находились на высоте 100 метров.