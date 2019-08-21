Спасатели сняли с верхушки Северного моста в Киеве шестерых детей

Никто из детей не пострадал.

Спасатели сняли со столичного Северного моста шестерых детей, которые находились на высоте 100 метров.

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Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Там рассказали, что 20 августа в 17:42 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение от службы «102» о том, что на Северном мосту на высоте 100 м находилось шестеро детей.

"На место происшествия были направлены спасатели 13-Государственной пожарно-спасательной части, которые и оказывали помощь по снятию данных лиц с моста. Для открывания заблокированных дверей, ведущих на лестницу моста, использовался бензорез. К счастью, все остались живы и невредимы", - говорится в сообщении.

Каким образом дети оказались на высоте, не отмечается.

Как сообщал УНИАН, в апреле прошлого года в Киеве два десятка руферов выбралась на Арку дружбы народов.