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Спасатели сняли с верхушки Северного моста в Киеве шестерых детей

12:03, 21 августа 2019
Общество
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Шестеро детей залезли на Северный мост / фото УНИАН

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Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Там рассказали, что 20 августа в 17:42 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение от службы «102» о том, что на Северном мосту на высоте 100 м находилось шестеро детей.

"На место происшествия были направлены спасатели 13-Государственной пожарно-спасательной части, которые и оказывали помощь по снятию данных лиц с моста. Для открывания заблокированных дверей, ведущих на лестницу моста, использовался бензорез. К счастью, все остались живы и невредимы", - говорится в сообщении.

Каким образом дети оказались на высоте, не отмечается.

Как сообщал УНИАН, в апреле прошлого года в Киеве два десятка руферов выбралась на Арку дружбы народов.

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Теги: #Киев#дети#Северный мостпогода в Киеве