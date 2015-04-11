Снос трех советских памятников в Харькове квалифицировали как хулиганство

Милиция квалифицировала как хулиганство снос сегодня ночью трех советских памятников в Харькове.

Об этом сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

"Следственные органы квалифицировали действия неизвестных злоумышленников по ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в МВД.

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Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований, ведется следствие.

Санкция уголовной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Как сообщалось, в ночь на 11 апреля неустановленные лица повалили в разных районах Харькова три памятника деятелям советской эпохи - Серго Орджоникидзе, Николаю Рудневу и Якову Свердлову.