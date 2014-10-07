В Харькове снесли еще два памятника Ленину в разных районах города (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее сообщение с видеозаписью свержения памятников размещено в социальных сетях в группе военно-патриотической организации «Восточный корпус».

Согласно сообщению, памятники были снесены в ночь на вторник, 7 октября. Один из монументов, который находился возле дома культуры Ильича в районе Новая Бавария, неизвестные разрушили при помощи автомобиля. Второй памятник, который находился возле железнодорожной станции Основа, неизвестные снесли с помощью троса вручную.

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Комментарий правоохранителей относительно инцидентов на данное время корреспонденту УНИАН получить не удалось.

Как сообщал УНИАН, в августе-сентябре в Харькове неизвестные разрушили пять памятников Ленину, в том числе 28 сентября снесли монумент на площади Свободы, который считается крупнейшим в Украине.