Завтра в Киев из Иерусалима доставят Благодатный огонь
10:59, 10 апреля 2015Общество
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В Киев в субботу, 11 апреля, доставят Благодатный огонь, который сходит в Великую Субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Благодатный Огонь распространят по епархиям Украины / Фото УНИАН
Как сообщает Центр информации УПЦ МП, ориентировочное время прибытия официальной делегации в аэропорт «Борисполь» - 19.30 - 20.00.
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По традиции, в зале официальных делегаций будут присутствовать священнослужители, которым будет передан Благодатный Огонь для распространения по епархиям Украины.
В 23.00 в Киево-Печерской лавре предстоятель УПЦ МП Онуфрий раздаст Благодатный Огонь верующим, которые придут на ночное Пасхальное богослужение.
Ранее УНИАН сообщал, что патриарх Филарет призывает к Пасхальному миру на Донбассе.
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