Завтра в Киев из Иерусалима доставят Благодатный огонь

Как сообщает Центр информации УПЦ МП, ориентировочное время прибытия официальной делегации в аэропорт «Борисполь» - 19.30 - 20.00.

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По традиции, в зале официальных делегаций будут присутствовать священнослужители, которым будет передан Благодатный Огонь для распространения по епархиям Украины.

В 23.00 в Киево-Печерской лавре предстоятель УПЦ МП Онуфрий раздаст Благодатный Огонь верующим, которые придут на ночное Пасхальное богослужение.

Ранее УНИАН сообщал, что патриарх Филарет призывает к Пасхальному миру на Донбассе.