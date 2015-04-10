Во Львове посреди маршрута сгорел троллейбус, пострадал водитель (фото, видео)

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, пожар возник в 9.45 на проспекте Чорновила возле торгового центра “Арсен”.

Читайте такжеВ центре Киева появился новый троллейбусный маршрут

Пожар возник в троллейбусе маршрута №13. В результате происшествия отравился продуктами горения 58-летний водитель троллейбуса, которого доставили в Львовскую областную клиническую больницу. Среди пассажиров троллейбуса пострадавших нет.

Огнем был полностью уничтожен троллейбус.

Пожар был ликвидирован в 10.00 силами двух пожарно-спасательных подразделений. На время ликвидации последствий пожара движение троллейбусов маршрута № 13 на несколько часов было прекращено.

Проводится доследственная проверка. Причину возгорания троллейбуса выясняют эксперты.

«Троллейбус старый, был в эксплуатации 27 лет. Его остаточная стоимость - около 6 тыс. грн. Будет работать техническая комиссия, которая даст окончательное заключение о причине возгорания троллейбуса», - сообщил УНИАН главный инженер КП «Львовэлектротранс» Владимир Ковалив.