Во Львове посреди маршрута сгорел троллейбус, пострадал водитель (фото, видео)
Во Львове во время движения в густонаселенном микрорайоне города 9 апреля загорелся троллейбус. В результате происшествия пострадал водитель транспортного средства, пассажиры успели самостоятельно покинуть салон.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, пожар возник в 9.45 на проспекте Чорновила возле торгового центра “Арсен”.
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Пожар возник в троллейбусе маршрута №13. В результате происшествия отравился продуктами горения 58-летний водитель троллейбуса, которого доставили в Львовскую областную клиническую больницу. Среди пассажиров троллейбуса пострадавших нет.
Огнем был полностью уничтожен троллейбус.
Пожар был ликвидирован в 10.00 силами двух пожарно-спасательных подразделений. На время ликвидации последствий пожара движение троллейбусов маршрута № 13 на несколько часов было прекращено.
Проводится доследственная проверка. Причину возгорания троллейбуса выясняют эксперты.
«Троллейбус старый, был в эксплуатации 27 лет. Его остаточная стоимость - около 6 тыс. грн. Будет работать техническая комиссия, которая даст окончательное заключение о причине возгорания троллейбуса», - сообщил УНИАН главный инженер КП «Львовэлектротранс» Владимир Ковалив.