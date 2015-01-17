В Сумах столкнулись иномарка, троллейбус и маршрутка

В Сумах в дорожно-транспортном происшествии легковой автомобиль «Рено» столкнулся с троллейбусом и маршрутным такси.

Как сообщили УНИАН в управлении ГАИ УМВД Украины в Сумской области, столкновение произошло в субботу на проспекте Курском при повороте на улицу Ковпака.

Всех водителей-участников ДТП забрали сотрудники правоохранительных органов для освидетельствования возможного факта употребления алкоголя.

Читайте такжеКоличество ДТП на железных дорогах Украины за год сократилось на 28%По предварительной информации, никто в аварии не пострадал. Все три транспортных средства получили механические повреждения.

В настоящее время устанавливаются причины и виновники ДТП.