В Сумах столкнулись иномарка, троллейбус и маршрутка
18:11, 17 января 2015Общество
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По предварительной информации, никто в аварии не пострадал.
Правоохранители зафиксировали очередное ДТП / Фото УНИАН
В Сумах в дорожно-транспортном происшествии легковой автомобиль «Рено» столкнулся с троллейбусом и маршрутным такси.
Как сообщили УНИАН в управлении ГАИ УМВД Украины в Сумской области, столкновение произошло в субботу на проспекте Курском при повороте на улицу Ковпака.
Всех водителей-участников ДТП забрали сотрудники правоохранительных органов для освидетельствования возможного факта употребления алкоголя.
Читайте такжеКоличество ДТП на железных дорогах Украины за год сократилось на 28%По предварительной информации, никто в аварии не пострадал. Все три транспортных средства получили механические повреждения.
В настоящее время устанавливаются причины и виновники ДТП.
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