СБУ задержала россиянку, подозреваемую в подрыве стелы в Харькове (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«Гражданка Российской Федерации, сотрудница так называемого «министерства государственной безопасности ДНР» по кличке «Тереза» координировала преступную деятельность диверсионных групп в Харьковском регионе. Установлено, что в начале 2014 года она была активной участницей харьковского «антимайдана» и пророссийских протестных акций. Впоследствии присоединилась к террористам в Донецке, где была причислена к «министерству», которое под руководством российских спецслужб формирует диверсионные группы для совершения терактов в украинских городах. По заданию своего руководителя по прозвищу «Док» гражданка РФ прибыла в феврале в Харьков для сбора разведывательной информации и координации деятельности диверсионно-подрывных групп», - сообщили в пресс-центре.

Читайте такжеПодрыв стеллы в центре Харькова квалифицирован как теракт

По месту ее временного проживания обнаружены самодельное взрывное устройство, военное снаряжение, антиукраинская символика.

Как сообщал УНИАН, в Харькове сегодня ночью неизвестные взорвали стелу с флагом Украины на проспекте Правды. Подрыв стелы был квалифицирован как террористический акт.