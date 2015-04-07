В Харькове демонтировали поврежденную взрывом стелу (фоторепортаж)

В центре Харькова демонтировали поврежденную взрывом стелу с государственным флагом Украины. Во время работ на место прибыл заместитель харьковского городского главы Евгений Водовозов.

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Как сообщал УНИАН, в Харькове сегодня, 7 апреля, около 03:40 неизвестные взорвали стелу с государственным флагом Украины на проспекте Правды. В результате подрыва повреждена часть стелы, а также, по предварительной информации, разбиты окна в прилегающем к проспекту Правды корпусе Медицинского университета. В результате инцидента никто не пострадал.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа милиции. Эксперты собрали первичные материалы и направили их на исследование. В настоящее время тип взрывного устройства не установлен. Ведется следствие.