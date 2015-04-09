На Пасху и "гробки" упростят режим пересечения границы с Россией - ГПСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Что касается пропуска граждан - жителей населенных пунктов на украинско-российском участке границы в период пасхальных и поминальных дней: в настоящее время Госпогранслужба разрабатывает практические мероприятия по реализации поручения президента по этому вопросу. Завершается работа по определению мест пропуска и порядка оформления граждан. В то же время, с целью недопущения проникновения под видом мирных жителей террористов, недопущения диверсий и провоза оружия разрабатывается порядок взаимодействия с МВД, ВСУ, СБУ и местными властями ", - отметил Слободян.

Читайте такжеНа Пасху и "гробки" Луганская область откроет границу с Россией

По его словам, задействованы будут местные пункты пропуска, а пограничники с председателями сельских советов определяют, где именно целесообразно вводить упрощенный пропускной режим на праздники.