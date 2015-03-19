Украина закрыла местные пункты пропуска с Россией из соображений безопасности - ГПСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сегодня на брифинге в Киеве.

«16 марта вступило в силу постановление Кабмина №86, которая была утверждена 4 марта относительно временного ограничения для граждан РФ, жителей приграничных районов, движения через местные пункты пропуска», - напомнил он.

По его словам, жители приграничных районов РФ, могут пересекать государственную границу на въезд только в международных и межгосударственных пунктах пропуска.

Слободян отметил, что в целом на украинско-российской границе сейчас официально действует 31 пункт пропуска, среди которых 14 международных, 10 межгосударственных и 7 местных.

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«То есть эти 7 местных пунктов пропуска для граждан РФ, жителей приграничных районов, с 16 марта закрыты. Для пересечения границы им как и гражданам РФ из других регионов нужно иметь при себе заграничный паспорт», - рассказал помощник главы Государственной пограничной службы Украины.

Он также уточнил, что на данный момент осложнений или конфликтных ситуаций в районах и на этих пунктах пропуска не возникало.

«Мы понимаем, что это создает неудобства для граждан РФ из приграничных регионов, но это вопрос безопасности, поэтому Госпогранслужба эту норму строго выполняет», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Украина в одностороннем порядке приостановила действие соглашения о малом пограничном движении между Украиной и Российской Федерацией.