В центре Херсона разместили 121 капкан как напоминание об украинских узниках Кремля

Херсон – второй город, где проводится акция.

В центре Херсона правозащитники разместили 121 стилизованный капкан как напоминание об украинских «узниках Кремля».

Как передает корреспондент УНИАН, организаторы акции «Узники Кремля» установили на ул. Суворова 121 стилизованный капкан как напоминание о 97 политзаключенных, находящихся в местах лишения свободы на территории РФ и оккупированных территориях Украины, и о 24-х военнопленных украинских моряках.

Херсон – второй город (первый – Одесса), где проводится указанная акция, организованная Центром прав человека ZMINA, Крымской правозащитной группой, Украинским Хельсинским союзом по правам человека, Центром гражданских свобод, Крым-SOS, кампанией #SaveOlegSentsov и Объединением родственников политзаключенных Кремля.

Как рассказала один из основных организаторов акции, координатор Крым-SOS Тамила Ташева, цель акции – привлечение внимания общественности к украинским политическим заключенным, которых удерживают российские власти, в том числе к крымским татарам.

«Одна из главных идей – поддержка самих политзаключенных и их родственников, проявление солидарности. Многим может показаться, что пик похищений и незаконных задержаний уже прошел. Но это не так. В этом году в Крыму задержаны активисты инициативы «Крымская солидарность» Сервер Мустафаев, Ремзи Бекиров, Осман Арифмеметов, Нариман Мемедеминов. Были и обыски у крымских татар», - рассказала Ташева на пресс-конференции, проведенной в Херсоне организаторами акции.

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В свою очередь представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич отметил, что сейчас оккупированный полуостров – «серая зона, территория бесправия, где любой гражданин Украины не может чувствовать себя в безопасности».

«На сегодняшний день около 80% украинских политзаключенных, находящихся в местах лишения свободы на территории РФ или в Крыму, - крымские татары», - сказал Кориневич.

В акции также приняли участие родственники политзаключенных: Гульнара Бекирова, супруга крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, уже 247 дней находящегося в СИЗО Симферополя, и Людмила Шумкова – тетя экс-участника «Правого сектора», участника боевых действий на Донбассе Александра Шумкова, похищенного на территории Украины и приговоренного в РФ к 4-м годам лишения свободы за «участие в экстремистских организациях».

Родственники политзаключенных охарактеризовали условия, в которых их содержат в России и в Крыму, как одну из форм пыток, а также рассказали, что сейчас Объединение родственников политзаключенных Кремля добивается от государственной власти Украины официального признания членов их семей, находящихся в застенках, политзаключенными и назначения им полагающейся государственной стипендии им. Левка Лукьяненко. Эта стипендия выплачивается на период незаконного задержания, удерживания и в течение одного года после освобождения. Она назначена активисту Владимиру Балуху, журналистам Николаю Семене и Роману Сущенко, режиссеру Олегу Сенцову, заместителям главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу.