Суд Нидерландов приобщил Украину к делу о возвращении скифского золота - СМИ

Как сообщает Радио Свобода, Украине необходимо до 20 мая обратиться в суд с исковыми документами, чтобы полноценно приобщиться к судебному разбирательству.

Коллекция из более чем одной тысячи предметов древней скифской цивилизации была передана амстердамском музея Алларда Пирсона в феврале 2014 года для участия в выставке "Крым: золото и секреты Черного моря".

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Как сообщал УНИАН, в феврале 2014 года коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам для участия в выставке в музее Алларда Пирсона. После аннексии Крыма Россией нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымских музеев, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины.

Министерство культуры России настаивает на передаче коллекции скифского золота в собственность России.

Министерство иностранных дел Королевства Нидерландов подтвердило признание всех экспонатов выставки государственной собственностью Украины.

21 января 2015 года в амстердамском суде состоялась первая формальная встреча в рамках судебного процесса, который музеи временно оккупированного Крыма, незаконно и вопреки международному праву признали юрисдикцию Российской Федерации, начали против Амстердамского университета.

Крымские музеи требуют вернуть им коллекцию скифских драгоценностей, которая экспонировалась в музее Алларда Пирсона при Амстердамском университете в рамках выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" с февраля по сентябрь 2014 года.

Официальная позиция Украины - экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно не находится под украинским контролем, их надо передать непосредственно Государству Украина.

Встреча в суде 21 января имела процедурный характер. Амстердамский суд должен был решить вопрос о вступлении Государства Украина как стороны по делу.