На Житомирщине возле воинской части нашли два "прикопанных" ящика с гранатами

Боеприпасы вывезли военнослужащие части во время пребывания в районе проведения операции Объединенных сил.

В Бердичеве на Житомирщине в среду, 14 августа, правоохранители нашли два «прикопанных» ящика с двадцатью гранатами Ф-1 и семнадцатью - РГД-5 с запалами.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления СБУ в Житомирской области, 14 августа на Житомирщине СБУ обнаружила схрон с военными средствами поражения.

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"В рамках осуществления мероприятий по противодействию незаконному обращению оружия сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией обнаружили на Житомирщине тайник с военными средствами поражения", - сказано в сообщении.

Схрон был обустроен в лесополосе в нескольких десятках метров от забора военной части в Бердичеве. Из тайника правоохранители изъяли два «прикопанных» ящика с двадцатью гранатами Ф-1 и семнадцатью - РГД-5 с запалами к ним".

По информации спецслужбы, боеприпасы вывезли военнослужащие части во время пребывания в районе проведения операции Объединенных сил.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и лиц, причастных к обустройству тайника.

Как сообщал УНИАН, на Луганщине оперативники Службы безопасности Украины обнаружили схрон с военными средствами поражения, которые могли использоваться для совершения террористических актов.