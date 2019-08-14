Украинская автокефальная православная церковь прекратила свое существование

Сообщение о прекращении существования УАПЦ опубликовано в парламентской газете "Голос Украины" от 14 августа.

Украинская автокефальная православная церковь официально прекратила свое существование.

Соответствующее объявление опубликовано в парламентской газете "Голос Украины" от 14 августа № 153 (7159).

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«29 июля 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных объединений внесена запись о прекращении религиозной организации "Патриархия Украинской автокефальной православной церкви" путем реорганизации, а именно: путем присоединения к религиозной организации «Киевская митрополия Украинской православной церкви (православной церкви Украины)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с ликвидацией УАПЦ все доверенности, выданные на ее имя до 29 июля, отозваны.

Кроме того, указывается, что срок заявления требований кредиторами - до 3 октября текущего года.

Справка УНИАН. 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.