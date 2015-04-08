Завтра сильный ветер и антициклон освободят Украину от дождей
В четверг, 9 апреля, западный антициклон по имени Остра, как его называют некоторые метеомодели, вытеснит осадки из Украины, лишь на востоке и севере еще задержатся мокрый снег с дождем.
Температура воздуха в течение дня составит от 6-15 градусов тепла на западе Украины до 0-5 градусов тепла в восточных областях. Об этом сообщает «Оpogode».
В западной части ожидается ясная сухая погода. Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днем 8-15 градусов тепла.
В северных областях существенные осадки маловероятны, только на Черниговщине и Сумщине пройдут мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем 4-10 градусов тепла.
В центральной частибудет преобладать сухая погода. Ночью 1-6 тепла, днем 5-10 градусов тепла.
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В восточных областях пройдут дожди и мокрый снег. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем 3-8 градусов тепла.
В южной части без существенных осадков. Температура воздуха ночью 2-7 тепла, днем 7-13 градусов тепла.
В Киеве осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днем 5-11 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается западный, 5-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.