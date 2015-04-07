Завтра штормовой ветер принесет в Украину потепление

В течение дня она составит 6-13 градусов тепла, лишь ночью еще будет прохладно, на западе и севере от 4 тепла до 3 мороза, на остальной территории 0-5 тепла. Циклон принесет в южную часть, восточные области и центр Украины сильные дожди и штормовой ветер. На остальной территории осадки будут чередоваться с сухой погодой. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега будут чередоваться с прояснениями. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем ​​3-10 градусов тепла.

В северных областях существенных осадков маловероятны, лишь на Сумщине ожидается влажная погода. Температура воздуха ночью от 4 тепла до 2 мороза, днем ​​потеплеет до 6-13 градусов тепла.

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В центральной частиожидаются дожди, местами сильные осадки, в Винницкой области будет преобладать сухая погода. Ночью 1-6 тепла, днем ​​7-13 градусов тепла.

В восточных областях пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха ночью 1-6 тепла, днем ​​7-13 градусов тепла.

В южной части удержится сложная погода с сильными дождями и штормовым ветром. Температура воздуха ночью 2-7 тепла, днем ​​7-13 градусов тепла.

В Киеве осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днем ​​9-12 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается западный, 5-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.