Шахтеры планируют провести масштабный съезд в Киеве 21 апреля

Третий объединенный съезд шахтеров, в котором будут принимать участие 800 делегатов, начнет свою работу 21 апреля в киевском Октябрьском дворце.

Такое решение было принято 7 апреля на рабочем совещании руководства профсоюзов шахтеров Украины (ПРУП и НПГУ), сообщает РБК.

Председатель НПГУ Михаил Волынец сообщил, что во время проведения съезда в Киеве будут находиться еще несколько тысяч шахтеров, которые «помогут» делегатам принять верные решения. Шахтеры настроены мирно, но в то же время решительно, поскольку речь идет о защите их интересов.

Ожидается участие в работе съезда первых лиц страны. Председатель ПРУП Виктор Турманов отметил, что приглашения к участию в съезде будут направлены президенту Украины, премьер-министру, председателю Верховной Рады, народным депутатам. Планируется также участие в съезде мэров и губернаторов шахтерских регионов.

Основная задача съезда – дать ответ на вопрос, нужна ли Украине угольная отрасль, а также обратить внимание руководства государства на проблемы шахтеров. Основные требования – вернуть государственную поддержку отрасли, установить справедливую рыночную цену на уголь, равнозначную той, по которой он импортируется из-за рубежа, принять план развития топливно-энергетического комплекса, а также план развития шахт, где есть запасы угля.

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Виктор Турманов акцентировал внимание на необходимости установить фиксированную цену отечественного угля, которая должна составлять не менее 1500 грн за тонну.

«Министр заявляет о цене то в 800, то 1100, то 1250, то 1350 грн. Так не может быть. На уровне Кабмина определять нужно цену. И от этого мы должны уже отталкиваться в расчете собственных затрат. Мы также знаем, что из-за рубежа импортируется уголь по цене минимум 1700 грн. за тонну», - сказал глава ПРУП.

Лидеры шахтерский профсоюзов подвергли резкой критике «кабальный» договор на импорт электроэнергии в Украину, из-за которого ряд ТЭС снизил выработку электроэнергии и прекратил покупать уголь. Профсоюзные лидеры также подчеркнули высокий градус социальной напряженности в коллективах. «Шахтеры на грани взрыва. Зарплата не платится три месяца. За какие-то средства им нужно кормить семьи? А министр Демчишин говорит: «у нас все хорошо, вы накручиваете ситуацию». На сегодня порядка 700 млн. задолженность по зарплате! Шахтеры не могут молчать», - отметил глава ПРУП.

Заместитель председателя НПГУ Анатолий Акимочкин заявил, что если первые лица государства не прислушаются к мнению шахтеров, то шахтеры, помимо съезда, будут проводить митинги и пикетировать органы власти.

Лидеры профсоюзов в своих выступлениях выражали недоверие министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину и заявили, что министерством должен руководить другой человек.