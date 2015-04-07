В Харькове суд по делу Штепы начал допрос свидетелей

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время судебного заседания были допрошены двое свидетелей.

В частности, свидетель Валерий Панибратченко, который был общественным активистом в Славянске, заявил, что захват боевиками города произошел при попустительстве милиции, Службы безопасности Украины и руководства города, в том числе и Штепы.

"Она (Штепа - УНИАН) с 5 марта знала о всех планируемых мероприятиях", - сказал Панибратченко.

Он также выразил удивление тем, что захват городского отдела милиции провели около 20 вооруженных боевиков, в то время как около 800 вооруженных сотрудников милиции не оказали никакого сопротивления. Панибратченко назвал эти действия постановкой.

Читайте такжеСуд продлил срок содержания под стражей Штепы до 28 мая

"Горотдел милиции приехали захватывать 20 человек, а 800 человек сотрудников милиции, которые об этом знали уже давно и заранее, не осуществили никаких действий. Вообще у нас в городе никто ничего не сделал - ни мэр, ни начальник горотдела, ни Служба безопасности Украины. Никто конституционных прав людей не гарантировал", - сказал свидетель.

По его словам, первая попытка вывесить "российский триколор на здании Славянского горисполкома состоялась еще 5 марта". Свидетель заверил, что для участия в массовых беспорядках в Славянск привезли определенное количество неместных молодых мужчин характерной внешности, которые якобы должны были работать на строительстве дорог.

Из-за того, что не все свидетели пришли в суд, в заседании был объявлен перерыв до 23 апреля. После завершения допроса всех свидетелей обвинения суд начнет допрос свидетелей защиты.

Справка УНИАН. Бывшего мэра Славянска Донецкой области Штепу задержали в июле 2014 года. 8 октября ей был объявлено окончательное подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации).

Экс-мэр города обвиняется в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности террористических групп и организаций. 31 октября прокуратура передала обвинительный акт в суд. Дело рассматривает Червонозаводской районный суд Харькова.