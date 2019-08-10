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Украинские морпехи приняли участие в международных учениях Agile Spirit 2019 в Грузии

16:59, 10 августа 2019
Общество
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Морпехи ВСУ приняли участие в международных учениях / фото inshe.tv

Украинские морские пехотинцы приняли участие в международных военных учениях Agile Spirit 2019 («Ловкий дух 2019»), которые с 27 июля по 9 августа проходили в Грузии.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины.

"Более 3 тысяч военнослужащих из 14 стран-членов и партнеров Североатлантического альянса сразу на трех военных базах оттачивали совместные действия в составе объединенных международных подразделений", - отметили в МОУ.

В министерстве также отметили, что такие учения проходят уже в девятый раз, и в этом году они проходили одновременно на трех локациях: в Сенаки, в Вазиани и на полигоне "Орфоло".

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Теги: #ВСУ#учения#морпехи