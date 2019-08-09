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В Киеве завтра из-за "украинского футбольного классико" возможны ограничения на вход в метро

19:11, 09 августа 2019
Общество
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Станцию "Олимпийская" могут закрыть на вход / фото УНИАН

10 августа в связи с проведением на стадионе НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Об этом сообщили в КП «Киевский метрополитен».

Так, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции «Олимпийская» перед началом футбольного матча и станций «Олимпийская», «Дворец спорта» и «Площадь Льва Толстого» после его окончания.

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Теги: #футбол#метрополитенпогода в Киеве