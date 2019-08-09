В Киеве завтра из-за "украинского футбольного классико" возможны ограничения на вход в метро
19:11, 09 августа 2019Общество
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Возможны ограничения на вход для пассажиров станций «Олимпийская» перед началом футбольного матча и «Дворец спорта» и «Площадь Льва Толстого» после его окончания.
Станцию "Олимпийская" могут закрыть на вход / фото УНИАН
10 августа в связи с проведением на стадионе НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.
Об этом сообщили в КП «Киевский метрополитен».
Так, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции «Олимпийская» перед началом футбольного матча и станций «Олимпийская», «Дворец спорта» и «Площадь Льва Толстого» после его окончания.
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