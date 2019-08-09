Динамо - Шахтер: где смотреть матч Премьер-лиги
10:04, 09 августа 2019Футбол
228 0
Гранды украинского футбола проведут второй матч в новом сезоне.
В первой игре сезона победили динамовцы / фото: ФК Шахтер
В рамках третьего тура украинской Премьер-лиги 10 августа пройдет матч лидеров чемпионата - "Динамо" будет принимать "Шахтер".
Читайте такжеДинамо - Шахтер: прогноз букмекеров на матч Премьер-лиги
Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.
В прямом эфире транслировать поединок будет телеканал "2+2". Кроме того, на YouTube встречу покажет канал FootballHub.
В текущем сезоне команды встретятся уже во второй раз. В матче за Суперкубок Украины победу со счетом 2:1 отпраздновали динамовцы.
После двух туров в УПЛ обе команды имеют стопроцентный результат - по две победы.
УНИАН ранее также сообщал о том, что стало известно, кто будет судить встречу "Динамо" и "Шахтера".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter