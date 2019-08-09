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Динамо - Шахтер: где смотреть матч Премьер-лиги

10:04, 09 августа 2019
Футбол
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В первой игре сезона победили динамовцы / фото: ФК Шахтер

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Матч начнется в 17:00 по киевскому времени. 

В прямом эфире транслировать поединок будет телеканал "2+2". Кроме того, на YouTube встречу покажет канал FootballHub.

В текущем сезоне команды встретятся уже во второй раз. В матче за Суперкубок Украины победу со счетом 2:1 отпраздновали динамовцы.

После двух туров в УПЛ обе команды имеют стопроцентный результат - по две победы.

УНИАН ранее также сообщал о том, что стало известно, кто будет судить встречу "Динамо" и "Шахтера".

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Теги: #Динамо#футбол#Шахтер#УПЛ