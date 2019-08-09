Динамо - Шахтер: где смотреть матч Премьер-лиги

Гранды украинского футбола проведут второй матч в новом сезоне.

В рамках третьего тура украинской Премьер-лиги 10 августа пройдет матч лидеров чемпионата - "Динамо" будет принимать "Шахтер".

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Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.

В прямом эфире транслировать поединок будет телеканал "2+2". Кроме того, на YouTube встречу покажет канал FootballHub.

В текущем сезоне команды встретятся уже во второй раз. В матче за Суперкубок Украины победу со счетом 2:1 отпраздновали динамовцы.

После двух туров в УПЛ обе команды имеют стопроцентный результат - по две победы.

УНИАН ранее также сообщал о том, что стало известно, кто будет судить встречу "Динамо" и "Шахтера".