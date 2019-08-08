"Пусть докторша людей лечит": любитель матерщины Москаль оценил идею Богомолец о "дематюкации"

3 июля нардеп Ольга Богомолец зарегистрировала законопроект под номером 10414 - о противодействии сквернословию (дематюкации языка).

Известный политик Геннадий Москаль, экс-губернатор Закарпатья и бывший глава Луганской ОВГА оценил планы уже бывшего нардепа Ольги Богомолец провести дематюкацию публичного пространства Украины.

Читайте такжеЕсть маты, а есть "вкусная украинская брань": языковед прокомментировал законопроект о "дематюкации"

Об этом он сказал во время чата на «Главреде».

"Ой, піду я на гору крутую, /Заспіваю я пісню тихую./Ой, тихую… Ой, тихую…/ Заспіваю я пісню тихую". Или вспомните слово, которое у нас используется - "підрахуй" [подсчитай в переводе с украинского - Главред]. Разве это не литературный язык? Пусть наша докторша людей лечит. Когда Украина - на краю пропасти по показателю бедности и нищеты, разве мат является нашей главной проблемой? Если человек будет материться от такой жизни, то ему хоть немного легче на душе станет. Это - эмоциональная разрядка. Кто спортом занимается, кто песни поет про "гору крутую" - кто как спасается", − заявил он.

3 июля нардеп Ольга Богомолец зарегистрировала законопроект под номером 10414 - о противодействии сквернословию (дематюкации языка).

Геннадий Москаль известен как человек, который не стесняется использовать матерщину в работе.