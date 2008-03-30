Яценюк выразил соболезнования родным погибших членов экипажа «Нафтогаза-67»

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК выразил соболезнования родным и близким погибших членов экипажа корабля «Нафтогаз-67».

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

«От имени Верховной Рады Украины и от себя лично выражаю соболезнования семьям погибших и пострадавших моряков. Гибель каждого украинца является большой трагедией, где бы она ни произошла - в Украине или за рубежом. Никто не сможет вернуть родным сына, брата или отца», говорится в соболезнованиях Председателя Верховной Рады Украины.

«Разделяю вашу печаль эти дни... Потерять самых родных и близких - это большое горе и невыносимая боль. В такие минуты слова являются лишними» - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщалось, 22 марта в Гонконгском проливе столкнулись украинское судно «Нафтогаз-67» и крупнотоннажный китайский сухогруз «Яохай».

Украинское судно, получив четырехметровую пробоину, затонуло в течение нескольких минут. На его борту находились 25 человек. Шесть граждан Украины и одного гражданина Китая удалось спасти.