Суд восстановил в должности главу ГПТС, которого уволили после побега Шепелева (документ)

10:44, 06 апреля 2015
Общество
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Суд восстановил в должности главы Государственной пенитенциарной службы Сергея Старенького.

Сергей Старенький / prison-pastoral.blogspot.com

Об этом сам Сергей Старенький сообщает на своей странице в соцсети Facebook, выложив скан соответствующего документа.

Фейсбук Сергея Старенького

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Напомним, в августе УНИАН сообщал, что председателя Государственной пенитенциарной службы Сергея Старенького уволили с занимаемой должности.

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Как известно, ранее Старенького отстраняли от выполнения обязанностей в связи с бегством бывшего нардепа Александра Шепелева, подозреваемого в организации умышленного убийства, присвоении и растрате чужого имущества и других преступлениях.

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