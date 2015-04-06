Суд восстановил в должности главу ГПТС, которого уволили после побега Шепелева (документ)
10:44, 06 апреля 2015Общество
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Суд восстановил в должности главы Государственной пенитенциарной службы Сергея Старенького.
Сергей Старенький уже написал заявление об увольнении / prison-pastoral.blogspot.com
Об этом сам Сергей Старенький сообщает на своей странице в соцсети Facebook, выложив скан соответствующего документа.
Фейсбук Сергея Старенького
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Напомним, в августе УНИАН сообщал, что председателя Государственной пенитенциарной службы Сергея Старенького уволили с занимаемой должности.
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Как известно, ранее Старенького отстраняли от выполнения обязанностей в связи с бегством бывшего нардепа Александра Шепелева, подозреваемого в организации умышленного убийства, присвоении и растрате чужого имущества и других преступлениях.
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