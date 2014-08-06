Правительство таки уволило главу ГПТС Старенького

Об этом в эфире телеканала ”Украина” сказал министр юстиции Павел Петренко, сообщает сайт ТСН.

”Сегодня правительство Украины приняло решение об увольнении теперь уже бывшего председателя Государственной пенитенциарной службы Старенького”, - сказал Петренко.

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Как известно, ранее Старенького отстраняли от выполнения обязанностей в связи с бегством бывшего нардепа Александра Шепелева, подозреваемого в организации умышленного убийства, присвоении и растрате чужого имущества и других преступлениях.

26 июля Старенький вернулся к исполнению служебных обязанностей.