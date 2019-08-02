В военной прокуратуре сообщили, сколько венгерских паспортов на руках у жителей Закарпатья

По словам Матиоса, до 300 тысяч жителей Закарпатья имеют венгерские паспорта.

До 300 тысяч жителей Закарпатской области имеют паспорта Венгрии, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

В то же время он не стал озвучивать точные цифры, поскольку это «раскроет средства и методы», которыми военная прокуратура собирает доказательства, пишет НВ.

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«Относительно венгров в Закарпатье - эти цифры насчитывают до 10% населения Закарпатья. Посчитайте, сколько это - более 1,2 миллиона проживают на территории Закарпатья, вот более 120 тысяч, а по обработанным нами данным - до 300 тысяч граждан Украины получили венгерские паспорта», - заявил Матиос.

По словам главного военного прокурора, соответствующие данные о наличии двойного гражданства собираются, в частности, для идентификации украинцев, имеющих доступ к государственной тайне и/или находящихся на официальных постах, и, в случае совершения ими каких-либо преступлений, проведения дальнейших процессуальных действий с учетом этой информации.

Как сообщал УНИАН, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года украинским парламентом нового закона об образовании. Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Согласно заключению Венецианской комиссии, обнародованному 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положения языковой статьи закона «Об образовании». 14 февраля 2018 года Кабинет министров одобрил законопроект (№ 8046), которым предусматривается продлить переходный период имплементации языковой статьи закона «Об образовании» до 2023 года.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин настаивает на необходимости увеличения до 5 лет переходного периода для внедрения положений закона об образовании относительно языка обучения представителей нацменьшинств.