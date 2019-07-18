Вмешательство на Закарпатье: в МИД Венгрии заявили о желании улучшить отношения с Украиной после выборов

Глава венгерского МИД считает, что президент Украины и премьер-министр Венгрии "кажутся очень прагматичными" и им удастся решить двусторонние вопросы.

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто надеется, что после досрочных выборов в Верховную Раду удастся улучшить украинско-венгерские отношения, которые ухудшились после принятия в Украине нового закона об образовании.

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Об этом Сийярто сказал в интервью «Голосу Америки» в Вашингтоне на следующий день после своего визита в Берегово Закарпатской области.

"Президент Владимир Зеленский сделал некоторые очень обнадеживающие заявления о желании улучшить двусторонние отношения между Венгрией и Украиной. Два президента имели хорошую встречу в течение инаугурации, и со стороны вашего президента прозвучали хорошие заявления", - сказал глава МИД.

"Хотя мы понимаем, что, чтобы после слов были действия, ему необходимо получить хороший результат на парламентских выборах. Поэтому мы надеемся, что результат голосования поможет улучшить двусторонние отношения и принесет политическую стабильность вашей стране", - заявил Сийярто.

"Мы бы хотели иметь встречу между вашим президентом и нашим премьер-министром, конечно же. Но мы понимаем, что надо подождать проведения выборов, формирования нового правительства и парламентского большинства. Мы будем рады провести встречу в любое время, и точно найдем удобную дату для двух сторон. И я убежден: зная венгерского премьера, они точно найдут решение ситуации. они оба кажутся очень прагматичными", - подчеркнул Сийярто.

Он заявил, что предыдущий украинской власти во времена президентства Петра Порошенко венгерская сторона четко объяснила, что необходимо сделать для улучшения украинско-венгерских отношений. "Мы четко прояснили, какие именно пункты нарушают права венгров, какие пункты отбирают уже существующие права у венгров, и у нас был четкий запрос этого не делать и вернуть эти права. И как только эти вещи вступят в силу, мы будем рады снять вето со встречи комиссии Украина - НАТО", - подчеркнул Сийярто.

"Нам не нравится эта ситуация и такое развитие отношений. Мы были бы рады вернуться к позиции поддержки, как и было раньше. Но Украина должна вернуть эти права венграм", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года украинским парламентом нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Согласно заключению Венецианской комиссии, обнародованному 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положения языковой статьи закона «Об образовании».

14 февраля 2018 года Кабинет министров одобрил законопроект (№ 8046), которым предусматривается продлить переходный период имплементации языковой статьи закона «Об образовании» до 2023 года. Сейчас этот проект закона находится на рассмотрении парламентских комитетов.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин настаивает на необходимости увеличения до 5 лет переходного периода для внедрения положений закона об образовании относительно языка обучения представителей нацменьшинств.