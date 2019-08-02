Международный день пива: интересные факты о хмельном напитке (видео)

По статистике пиво является самым популярным алкогольным напитком в мире. В общем рейтинге всех потребляемых жидкостей пиво отметилось, заняв третье место по популярности после воды и чая.

2 августа отмечается Международный день пива. Пиво - это второй по популярности напиток в мире после воды.

Такое внимание к пиву приковано неслучайно. Это не только очень ароматный и вкусный, но и очень полезный напиток. Существует множество всевозможных сортов пива, так что каждый пивной гурман может найти вариант по душе.

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Больше всего пива пьют в Чехии, на каждого жителя страны в среднем приходится по 156 литров в год. Второе место занимает Ирландия - 131 л, третье – Германия - 115 л, а вот в Украине среднестатистический человек выпивает около - 41 л в год.

Самым популярным пивным фестивалем сегодня является немецкий "Октоберфест". Он проходит ежегодно в Мюнхене и собирает более 6 миллионов посетителей.

Самое крепкое в мире пиво "Армагеддон", содержание алкоголя в нем 65%. А вот самым дорогим пивом в мире является Vielle Bon Secours. За 12-литровую бутылку придется выложить около 1000 долларов.

Ученые Мюнхенского института доказали, что 1 литр нефильтрованного пива в 10 раз полезнее, чем 1 литр молока.

Также согласно исследованиям, пиво укрепляет кости и снижает риск развития камней в почках на 40%.