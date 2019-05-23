Напиток фараонов: израильские ученые сварили пиво из дрожжей 5000-летней давности

Ученым в Израиле удалось сварить пиво, использовав дрожжи 5000-летней давности.

Исследователям Управления древностей Израиля и ученым из трех израильских университетов удалось получить шесть образцов древних дрожжей из обнаруженных при раскопках кувшинов.

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По их мнению, нечто подобное пили фараоны в древнем Египте, передает Би-би-си. Ученые надеются, что возрожденное античное пиво со временем появится на полках магазинов.

"Я помню, когда мы наконец сварили это пиво, мы все сели за стол и начали его пить… И я сказал, что либо нам сейчас будет хорошо, либо через пять минут мы все будем мертвы", - говорит Арен Майер, археолог из университета имени Бар-Илана. "Нам удалось выжить", - добавляет он.

В далеком прошлом этого региона пиво было одним из основных видов продовольствия, как и хлеб, и его пили все, вне зависимости от социального статуса или возраста. Поскольку вода часто могла быть заражена, считалось, что гораздо безопаснее пить пиво или вино.

Пиво тогда делалось при помощи смеси зерновых и воды, которую потом запекали и оставляли на солнце для брожения. Для вкуса иногда добавлялись экстракты разных фруктов.

Идея возродить античное пиво возникла у исследователей Еврейского университета в Иерусалиме Ронена Хазана и Михаэля Клуештейна.

С помощью специалиста по пивоварению Итая Гутмана, они применили современные технологии и создали нечто, похожее на пшеничное пиво, с концентрацией алкоголя в 6%, а также медовуху, с концентрацией алкоголя в 14%.

В прошлом Итай Гутман воссоздал пиво на основе генетически модифицированного сорта зерна 10-тысячелетней давности. Но исследователи говорят, что до сих пор никому не удавалось производить алкоголь на основе собственно античных дрожжей.

"Абсолютно невероятно, что дрожжи выжили в древних кувшинах в течение тысяч лет, они словно ждали, чтобы их откопали и дали им снова жить", - говорит доктор Хазан.

"Помимо того, что пить пиво времен фараонов довольно необычно само по себе, это еще и чрезвычайно важное достижение в области экспериментальной археологии, - продолжает он. - И, кстати, это пиво вполне недурное на вкус".