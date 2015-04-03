Бойцы "Правого сектора" переходят на контракт в 79-ю бригаду - Бирюков

Об этом написал советник президента Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.

"Бойцы ДУК-ПС переходят на контракт в 79 ОАЭМБР. Рады вам, братья", - сообщил Бирюков.

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Стоит отметить, что Бирюков не уточнил, весь ДУК переходит на контракт в 79-ю бригаду или отдельные бойцы.

Однако, пользователи соцсетей в комментариях предполагают, что речь идет об отдельных бойцах, которые изъявили желание перейти на контракт, а официальный статус ДУКа остается без изменений.

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"Чтобы мы были частью Минобороны, но подчинялись все же нашему лидеру и командующему корпуса", - сказал представитель организации Артем Скоропадский.

Он также подчеркнул, что "пока что ничего не меняется".

"Мы не подчиняемся ни Минобороны, ни Нацгвардии, ни СБУ", - сказал он.

Справка УНИАН. 79-я отдельная аэромобильная бригада Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины - составная часть аэромобильных войск Украины и по организационно-штатной структуре входит в состав Сухопутных войск ВСУ.