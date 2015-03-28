"Правый сектор" готов присоединиться к армии лишь как отдельное подразделение

Об этом в комментарии "ВВС Украина" заявил представитель организации Артем Скоропадский.

"Мы изначально говорили, что не пойдем на роспуск корпуса", - сказал он.

Однако, по словам Скоропадского, "Правый сектор", готовый на вариант, при котором было бы "создано что-то наподобие отдельного подразделения в структуре Министерства обороны".

"Чтобы мы были частью Минобороны, но подчинялись все же нашему лидеру и командующему корпуса", - сказал он.

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Скоропадский также подчеркнул, что "пока что ничего не меняется".

"Мы не подчиняемся ни Минобороны, ни Нацгвардии, ни СБУ", - сказал он.

Накануне в Генштабе заявили, что представителей "ПС" не пытаются вытеснить из зоны конфликта на Востоке, а предлагают им вступить в ряды армии.