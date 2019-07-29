Умер украинский разведчик, который первым в СССР получил информацию о новой опасной болезни - лихорадке Эбола

На 87-м году жизни остановилось сердце ветерана внешней разведки, полковника в отставке Анатолия Баронина, который первым во времена СССР получил информацию о новой опасной болезни - лихорадке Эбола.

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Как сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ), Баронина считали «выдающимся мастером шпионажа».

«Во время работы в Нигерии в 1970-х годах ему удалось в очень сжатые сроки выполнить важнейшее задание центра: получить информацию о новой опасной болезни - лихорадке Эбола. Пробирки с зараженной этой лихорадкой кровью срочно были отправлены специальным рейсом «Аэрофлота» в СССР. Немецкий журнал «Штерн» в 1970-е годы назвал его «выдающимся мастером шпионажа», - говорится в сообщении.

После окончания разведшколы Баронина отправили в Африку. Он ездил по странам, изучал города, обычаи, устанавливал контакты, помогал африканским партнерам реализовывать различные программы развития и содействия, развивать спортивную и образовательную инфраструктуру молодых государств, и, конечно, занимался выполнением специальных заданий.

Он трижды работал за границей резидентом советской внешней разведки. Последние пять лет службы был первым заместителем начальника управления разведки в Киеве.

«Анатолий Викторович Баронин действительно легендарная личность советской и украинской внешней разведки. Из 50 лет работы в разведке половину он отдал службе на руководящих должностях в Первом управлении органов госбезопасности УССР и подготовке молодых украинских разведчиков», - отметили в СВРУ.

В 1991 году Баронин уволился в запас. После обретения Украиной независимости много лет работал профессором Института Службы внешней разведки Украины, где занимался подготовкой будущих украинских разведчиков.