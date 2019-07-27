В Киеве прошел крестный ход бывшей УПЦ МП по случаю 1031-летия крещения Руси (фото, видео)

Мероприятие началось на Владимирской горке молебном.

В Киеве проходит крестный ход бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата по случаю 1031-летия Крещения Руси.

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие началось на Владимирской горке молебном.

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После этого по центральным улицам столицы проходит крестный ход до Киево-Печерской Лавры.

Как сообщал УНИАН, 27-28 июля на время проведения общегородских мероприятий к 1031-летию крещения Киевской Руси-Украины в центре столицы ограничивается движение транспорта.

Для обеспечения общественного порядка во время крестного хода в Киеве привлечены все подразделения киевской полиции, в частности на службу заступили специалисты взрывотехнической службы, кинологи с собаками, спецназовцы, а также сотрудники превентивной коммуникации.