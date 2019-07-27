Сегодня в центре Киева общественный транспорт изменит маршрут (схема)

Кроме того, в центральной части столицы местами ограничат движение транспорта.

На время проведения общегородских мероприятий по случаю 1031-й годовщины крещения Киевской Руси-Украины будет изменена работа наземного общественного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КП «Киевпастранс».

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27 июля с начала движения до окончания мероприятий будет закрыто движение всех видов транспорта на ул. Трехсвятительской (на участке от Михайловской пл. до Европейской пл.), ул. Крещатик (на участке от вул. Богдана Хмельницкого до Европейской пл.), Владимирском спуске (на участке от Почтовой пл. до Европейской пл.), ул. Грушевского (на участке от ул. Цитадельной до Европейской пл.), ул. Ивана Мазепы, ул. Лаврской.

Работа автобусов маршрута № 114 будет организована на участках:

- от ул. Милославской до Почтовой площади по постоянной схеме, далее Боричев спуск – Почтовая площадь – ул. Набережно-Крещатицкая – далее по постоянному маршруту;

- от железнодорожного вокзала «Центральный» – ул. С. Петлюры – б-р Т. Шевченко – ул. Леонтовича – ул. Б. Хмельницкого – ул. Владимирская – Софийская пл.

Автобусный маршрут № 24 будет курсировать от железнодорожного вокзала «Центральный» до Софийской пл.

Автобусный маршрут № 62 - от Ботанического сада до б-ра Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной).

Автобус маршрута № 55 - от Дарницкой площади до ул. Старонаводницкой по собственной трассе, дальше – вул. Генерала Алмазова – б-р Леси Украинки ул. Бассейная – вул. Эспланадная – вул. Рогнединскую – ст. м. «Дворец Спорта» – ул. Рогнединскую – вул. Шота Руставели – б-р Леси Украинки ул. Генерала Алмазова – вул. Старонаводницкая, дальше по собственному маршруту.

Работа троллейбусов маршрута № 38 будет организована от ст. м. «Выдубичи» к б-ру Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной).

Как сообщал УНИАН, также сегодня, 27 июля, почти на сутки перекроют движение на проспекте Победы в районе станции метро "Шулявская".