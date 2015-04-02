На Житомирщине община через суд отстаивает право состоять в УПЦ КП

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского апелляционного административного суда.

Община подала апелляцию на постановление окружного админсуда от 6 октября 2014 года.

Как пояснили в судебной инстанции, "еще в 2013 году указанная религиозная община решила выйти из подчинения Московского патриархата. Законным образом был принят устав общины, который в июне прошлого года утвердил председатель Житомирской облгосадминистрации . Но впоследствии суд первой инстанции принял решение, что подчинение церкви общины так и остается за Московским патриархатом".

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Так, 6 октября 2014 года Житомирский административный суд отменил распоряжение председателя ОГА и удовлетворил иск Свято-Николаевской православной церкви УПЦ.

"Фактически, мы считаем, что это был суд между общиной Московского патриархата и Житомирской облгосадминистрацией. Теперь община обжалует это решение в суде высшей инстанции. Сегодня заседание суда не состоялось из-за отсутствия адвокатов, представляющих интересы Московского патриархата",-рассказали представители общины прихода Попельни.

С ними вместе в суд прибыл священник УПЦ УП владыка Изяслав. В свое время он принял участие в собрании попельнянской общины, где решался вопрос о принадлежности управления церковью.

"Думаю, суд примет правильное решение, ведь только община определяет свою религиозную подчиненность",- сказал свящненнослужитель.

Следующее судебное заседание должно состояться 28 апреля.

Вместе с тем представители Московского патриархата заверили журналистов, что считают решение административного суда от 6 октября прошлого года законным и намерены и в дальнейшем отстаивать свою позицию в апелляционном суде.

Справка УНИАН. Статья 8 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" отмечает, что "Государство признает право религиозной общины на ее подчиненность в канонических и организационных вопросах любым действующим в Украине и за ее пределами и свободное изменение этой подчиненности".

Ранее УНИАН сообщал, что Волынская епархия УПЦ будет подавать в суд за клевету и разжигание религиозной розни.