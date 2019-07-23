Вблизи Житомира обнаружили останки 29 человек, замученных чекистами

Общее количество найденных останков за все время поисков составляет 173 человека.

На территории села Шумск в Житомирской области поисковики обнаружили останки 29 человек, замученных чекистами в период становления советской власти.

Как сообщается на Facebook-странице историко-патриотического объединения «Поиск», с 19 по 21 июля проводились поисковые работы на месте массового убийства гражданских лиц в период становления советской власти, примерно 1919-1921 годах.

«Всего были эксгумированы останки 29 человек. Большая часть из них - это маленькие дети и женщины», - говорится в сообщении.

По данным объединения, общее количество найденных останков за все время поисков составляет 173 человека.

Также отмечается, что работы в данном месте будут продолжаться и в дальнейшем.

Как сообщил кандидат исторических наук Геннадий Махорин, массовые убийства людей проводились чекистами в период коллективизации и голода.

«Людей, скорее всего, брали в заложники, чтобы крестьяне отдавали зерно, а не прятали его», - считает Махорин.

Он также добавил, что в 1952 году село Шумск было уничтожено из-за строительства танкового полигона.