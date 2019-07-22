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Дальше уже "как-то сложится": социолог объяснил рекордно низкую явку украинцев на выборах в ВР

13:47, 22 июля 2019
Общество
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ЦИК зафиксировала рекордно низкую явку избирателей / фото УНИАН

Причины рекордно низкой явки на внеочередных парламентских выборах 21 июля (она составила всего 49,8%) – не только разгар отпускного сезона, но и политическая "усталость" избирателей.

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Об этом рассказал доктор социологических наук Павел Кутуев, передает «Обозреватель».

"Во-первых, украинский парламент демонстрирует просто рекордные показатели отсутствия доверия к себе. Это очень важный фактор, который, конечно, влияет на поведение избирателей", – обратил он внимание.

"Усталость объясняется тем, что у нас нет политических партий, которые предлагали бы четкие идеологические платформы и хотя бы старались придерживаться этих идеологических платформ", – считает Кутуев.

Также социолог напомнил, что весной в Украине прошла напряженная и достаточно непредсказуемая президентская кампания.

"В Украине традиционно наибольшие ставки делаются на президентскую кампанию, потому что это такой себе "кубок чемпионов" в политике", – отметил он.

"И уже чувствуется определенное истощение. Были высокие ставки, есть чемпион, который завоевал "чемпионский кубок президента". И дальше уже "как-то сложится" – так работает человеческая психология", – пояснил Кутуев.

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