Парень с синдромом Дауна нашел работу по специальности после получения высшего образования (видео)

Парень будет работать экскурсоводом в музее.

Парню с синдромом Дауна, который первым с таким диагнозом получил в Украине высшее образование, предложили работу.

Богдан Кравчук из Луцка уже даже сходил на собеседование, говорится в сюжете ТСН.

Волновался перед ним и сам выпускник вуза, и его мама Евгения Кинах. Их ждали в институте последипломного образования – дипломированному бакалавру истории предлагают должность экскурсовода в музее. "Будет фрагменты экскурсий проводить и с экспонатами работать. Он же историк", - говорит директор Волынского института последипломного педагогического образования Петр Олешко.

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Сразу после написания заявления парню показали рабочее место и познакомили с его руководительницей Аллой Анатольевной. Эту работу Богдан Кравчук получил через неделю после завершения обучения.

Вместе с работой парень получил от благотворительного фонда ежемесячную стипендию в 3 тысячи гривен. Молодого экскурсовода уже поощряют сделать авторские экскурсии на темы, которые его интересуют – и это будет настоящий туристический эксклюзив. В августе молодого историка уже ждут на работе.