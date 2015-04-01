Newsweek: Россия вступает в новую смертоносную фазу гибридной войны в Украине

Статья под названием «Россия вступает в новую смертоносную фазу гибридной войны в Украине», опубликована в журнале Newsweek.

Прогуливаясь с коляской, в которой лежала его маленькая дочка, 37-летний Дмитрий Комяков остановился, когда демонстранты выстроились вокруг огромного украинского флага. В Харькове, втором по величине городе Украины, была чудесная погода. Хороший день для того, чтобы сотни людей, пришедших на марш, могли отметить годовщину со дня свержения президента Виктора Януковича, которое произошло в результате протестов на Евромайдане.

Когда участники шествия снова начали идти, в толпе прогремел взрыв. Комяков находился довольно близко, чтобы почувствовать жар от взрывной волны. Когда окровавленные жертвы упали на землю, он начал искать свою жену и 12-летнюю дочь среди паникующих людей. «Я видел, как куски металла разлетелись в воздухе, и люди начали падать», – говорит он. «Сначала я проверил, не пострадал ли мой ребенок, затем осмотрел себя, оглянулся и увидел, что моя жена и дочь бегут ко мне». Чудесным образом вся семья осталась целой и невредимой. Но четыре человека, в том числе два подростка, погибли в результате этого взрыва, и еще девять человек были тяжело ранены.

В государственной службе безопасности Украины, СБУ, сказали, что Россия вступила в новую фазу своей кампании по дестабилизации Украины, при этом атака, которая произошла 22 февраля в Харькове, была всего лишь одной из целой серии взрывов, организованных российскими спецслужбами, ФСБ и ГРУ. «Все начинается с 16 и 18 центров ФСБ, действующих из Сколково, Россия», – говорит Виталий Найда, начальник Департамента контрразведки в сфере информационной безопасности СБУ. «Эти центры отвечают за информационную войну. Они распространяют пропаганду, ложную информацию через социальные сети. Переименованные фотографии, сделанные в Сирии, изображения военных преступлений в Сербии – их используют, чтобы радикализировать, а затем вербовать украинцев».

В качестве примера он рассказывает о террористической ячейке из Днепропетровска, состоящей из трех человек, которых подозревают в совершении теракта, и которые сейчас находятся под следствием, и показывает журналистам Newsweek доказательства, в том числе фотографии и видео оружия с российскими серийными номерами и перехваченные разговоры. Получив инструкции и оружие через тайники, эти трое подозреваемых никогда не встречались со своими кураторами.

«Они были завербованы ФСБ. Инструкции сначала они получали в личных сообщениях по интернету, и в некоторых случаях в соцсети Вконтакте», – говорит Найда. «Когда их задержали и арестовали, в их домах мы обнаружили взрывчатку, гранаты, средства связи и распечатанные сообщения – где установить взрывчатку, где они должны были находиться, чтобы создать панику». Департамент Найды следит примерно за 600 «анти-украинскими» группами в социальных сетях, в которые входят сотни тысяч человек. На настоящий момент они перехватили разговоры между 29 самыми общительными администраторами групп и отдельными личностями, которые используют страницы, связанные с российскими спецслужбами.

Беглый поиск в интернете показывает, что сепаратистские группы – это проблема уже не только Украины. В этом году в Армении, странах Балтии, Молдове и Польше в социальных сетях неожиданно появились страницы «Народных Республик», некоторые из которых откровенно пророссийские, другие просто создают межэтническую напряженность между большинством и меньшинством населения в одном городе или стране – будь то русские и латыши, или поляки и литовцы.

В то же время, в Украине каждую неделю случаются какие-то инциденты, связанные с террором – от ложной угрозы заминирования, из-за которой закрывают львовский аэропорт в западной Украине, до серии взрывов, нацеленных на про-украинские политические группы в Одессе, на юге Украины. Страдает инфраструктура, в том числе железные дороги и финансовые учреждения, а в некоторых случаях, как это было в Харькове, и простые украинцы.

Организаторы взрыва в Харькове, группа, известная как «Харьковские партизаны», сказали, что их целью были солдаты и политические деятели, которые шли впереди во время марша. В итоге припаркованный грузовик принял основной удар на себя, благодаря чему удалось избежать гораздо большего количества жертв. Четырех из «партизан» задержали сразу же после взрыва, когда они собирались уничтожить клуб про-украинских добровольцев с помощью ракетной пусковой установки.

На видео допроса одного из «партизан», которое СБУ предоставило Newsweek, изнуренный мужчина, как казалось по его голосу, чье лицо было мозаичным, чтобы скрыть его личность до судебного разбирательства, но, вероятно, демонстрирующий подбитый глаз, объясняет, как произошел взрыв. «Я установил мину под специальным углом, чтобы максимизировать воздействие на передний край, где, насколько я знаю, находились представители добровольческих батальонов и националистических организаций».

Мужчина рассказывает следователю, что встретил агента российских спецслужб, когда был в ноябре в Белгороде, Россия. Он попросил сделать фото и видео передвижений украинских войск. По его словам, в феврале, ему поручили забрать противопехотную мину МОН-100 из тайника в Харькове, которую он установил и взорвал во время марша за 10 тыс. долл. – забрать деньги нужно в России. Его признание звучит так, как будто он это делает по принуждению, и оно хорошо отрепетировано. Во время войны, когда обе стороны ловят на том, что они распространяют возмутительную пропаганду, сложно доверять СБУ.

Тем не менее, заявления российских властей о том, что это Украина устраивает теракты с целью дискредитировать Россию, просто нелепы. Учитывая то, какие катастрофические последствия это имеет для Украины в плане ущерба для экономики, потенциальных инвестиций и инфраструктуры, вряд ли можно поверить в то, что Украина сама организовывает теракты.

Есть и альтернативная версия, согласно которой Россия использует «партизан» для распространения своей гибридной войны в Украине. Существует огромное количество проверенных независимыми источниками фотографий, видеоматериалов и фактов, которые свидетельствуют о вовлеченности России в украинский конфликт, хотя российские чиновники продолжают отрицать, что они помогают сепаратистам или спонсируют терроризм. «Их цель – дестабилизировать ситуацию, посеять панику, навредить экономике», – говорит Найда.

«Они нацелены на Киев, Харьков, Днепропетровск, Одессу и на территории вдоль потенциального сухопутного коридора между Россией и Крымом – Мариуполь, Херсон и Николаев. Сепаратистам нужны эти города. Они знают, что у них нет никаких шансов выжить без сухопутного коридора».

Каким бы не был мотив этих атак, ясно лишь то, что они будут продолжаться. 25 марта произошел взрыв на железной дороге в Днепропетровске. 17 марта сотрудники СБУ провели проверку, задержав пять подозреваемых в совершении терактов в Одессе, но не смогли предотвратить взрыв 22 марта. Для таких семей, как семья Комяковых, эта интенсивная террористическая кампания стала вторым сокрушительным ударом. Они думали, что сбежали от войны, когда покинули свой дом в Стаханове, городе в Луганской области, который сильно пострадал во время обстрелов и теперь находится под контролем пророссийских групп.

Дмитрий Комяков запретил своей 12-летней дочери посещать какие-либо про-украинские собрания, когда они еще жили в Стаханове, зная, что это может быть опасно. Но он думал, что в Харькове все будет по-другому. «Моей старшей дочери 12 лет, она очень сильно поддерживает Украину, как и все молодые люди сегодня», – вздыхает Комяков. «Ее всегда интересовали такие марши и собрания, и она постоянно спрашивала, можно ли ей пойти на них. Но я никогда не разрешал ей. Потому что во время войны может произойти что угодно».

Комяков полностью подавлен. Его семья уже потеряла дом, и уже несколько месяцев они пытаются свести концы с концами и устроить новую жизнь в Харькове. Теперь он задается вопросом, придется ли им снова менять место жительства. «Это ужасно, но я чувствую… и люди здесь говорят, что в скором времени в Харькове может произойти то же самое, что и в нашем городе. Это страшные мысли».