На троих мужчин-четыре женщины: названо точное количество киевлян
В Киеве официально зарегистрированы 2 миллиона 651 тысяча 235 человек.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян на странице в Facebook.
По его словам, об этом свидетельствуют данные Электронного реестра территориальной громады.
Читайте такжеНаселение Украины сократилось до 42,04 миллиона человек - Госстат
"В Киеве официально зарегистрировано 2 миллиона 651 тысяча 235 человек. Это данные из Электронного реестра нашей территориальной громады, кстати, первого в Украине. Мы пока что единственный город, где точная и актуальная информация о численном составе зарегистрированного населения находится в электронном виде", – рассказал Давтян.
При этом он отметил, что среди жителей столицы преобладают женщины. Их зарегистрировано 1 504 144, что составляет 56,7% от общего количества киевлян.
По его словам, реестр дает возможность контролировать уровень заселенности районов, спрогнозировать развитие города на последующие годы, а также владеть информацией о демографическом состоянии.