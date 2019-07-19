На троих мужчин-четыре женщины: названо точное количество киевлян

В Киеве официально зарегистрированы 2 миллиона 651 тысяча 235 человек.

В Киеве официально зарегистрированы 2 миллиона 651 тысяча 235 человек.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян на странице в Facebook.

По его словам, об этом свидетельствуют данные Электронного реестра территориальной громады.

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"В Киеве официально зарегистрировано 2 миллиона 651 тысяча 235 человек. Это данные из Электронного реестра нашей территориальной громады, кстати, первого в Украине. Мы пока что единственный город, где точная и актуальная информация о численном составе зарегистрированного населения находится в электронном виде", – рассказал Давтян.

При этом он отметил, что среди жителей столицы преобладают женщины. Их зарегистрировано 1 504 144, что составляет 56,7% от общего количества киевлян.

По его словам, реестр дает возможность контролировать уровень заселенности районов, спрогнозировать развитие города на последующие годы, а также владеть информацией о демографическом состоянии.