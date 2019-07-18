В Киеве школьник получил 100-тысячный штраф и условный срок за буллинг

Драка между детьми произошла на спортивном стадионе, обидчик нанес другому школьнику 17 ударов кулаками

В киевской школе ученика, который издевался над другим, наказали за буллинг. Ему назначили наказание в виде года условно, а родителям придется выплатить штраф пострадавшему ребенку в размере 100 тысяч гривень.

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Ссора и конфликт между мальчиками произошли в январе 2019 года, но решение суда стало известно только на днях, сообщает "РБК-Украина". Там же отмечается, что драка между детьми произошла на спортивном стадионе, обидчик нанес другому школьнику 17 ударов кулаками. В результате у пострадавшего ученика травмы средней степени тяжести. По состоянию здоровья ребенок не присутствовал на уроках в школе три недели.

Нападавший подросток полностью признал, что виноват, но суд постановил наказать его годом лишения свободы условно, а его родителей обязал выплатить пострадавшему ребенку моральную компенсацию в размере 100 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, 19 января этого года, в Украине вступил в силу закон о противодействии буллингу.