Коррупция в оборонке: ГБР расследует очередное громкое дело против высокопоставленных чиновников

Речь идет, по словам Романа Трубы, о махинациях при покупке бронетанковыми заводами моторов для танков.

Следователи Государственного бюро расследований расследуют уголовное производство относительно законности закупки бронетанковыми заводами моторов для танков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил во время заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики в Киеве.

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«У нас есть несколько уголовных производств, которые расследуются в оборонной сфере. Прежде всего, это хищения, которые осуществлялись высшими должностными лицами. Недавно, на этой неделе, мы провели несколько обысков на бронетанковых заводах. И на данный момент у нас есть вопросы относительно законности, обоснованности закупки моторов на танки», - заявил он.

«Я не хочу опережать события, но в данном производстве, на самом деле, будут после проведения экспертиз установлены миллионные убытки», - добавил директор ГБР.

Проводится досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).

Как сообщал УНИАН, 24 июня в ГБР проинформировали о расследовании дела относительно растраты государственных средств служебными лицами госпредприятия «Киевский бронетанковый завод» на сумму более 9 млн гривень.

По данным ГБР, должностные лица завода 30 июля 2018 года заключили договор поставки с ООО «Торговый дом «Партсет» комплектующих и запчастей к бронетанковой технике, которые уже были в использовании и не отвечают установленным техническим требованиям, под видом новых.

В то же время в бюро не уточнили, о каких именно комплектующих или запчастях идет речь.

Производство открыто по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).