Украина, Польша и Литва определят структуру совместной военной бригады уже в апреле

Министерства обороны Украины, Польши и Литвы планируют в апреле подписать технический договор, который, среди прочего, определит структуру создаваемой совместной военной бригады.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Польши Яцек Соньта.

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"Подписание договора планируется на апрель. Документ определит, в частности, структуру и оснащение бригады и ее руководства. Руководство будет базироваться в Люблине, в его состав войдут около 100 военнослужащих и военных работников, в том числе 18 военных из Украины и пятеро из Литвы", - сказал пресс-секретарь.

Соньта не стал комментировать, когда военные из Украины и Литвы смогут приехать в Польшу, а сама бригада официально начнет функционировать.

"Планируется, что через 18 месяцев после подписания технического условия бригада достигнет полной операционной готовности, то есть будет готова к выполнению задачи: участию в международных миссиях в рамках мандата Совета безопасности ООН", - сообщил он.

В Минобороны Польши сообщили, что другие составляющие совместной бригады будут оставаться в структурах национальных армий и располагаться на территориях Украины, Польши и Литвы, но не уточнили, сколько военных в целом будет входить в бригады.

В Посольстве Украины в Варшаве сообщили, что текст технического договора был согласован сторонами в марте, а его подписание будет возможным после прохождения внутренних процедур в странах. По данным собеседника агентства, в Польше это может занять максимум шесть недель.

В посольстве отметили, что украинские военные могут приехать в Польшу после завершения всех формальностей, но не назвали возможных дат.

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Как сообщал УНИАН, во время последнего визита президента Украины Петра Порошенко в Польшу стороны договорились ускорить создание бригады, которая должна была бы функционировать уже в первом квартале 2015 года.

Представители польских властей заявляли, что военные этой бригады не будут принимать участие в боевых действиях на востоке Украины, а будут помогать украинской армии в приведении ее в соответствие с западными стандартами.

Рамочный договор о создании совместной военной бригады был подписан в сентябре 2014 года. Тогда сообщалось, что она должна начать функционировать до конца 2016 года.