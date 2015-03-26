Литва ратифицировала создание литовско-польско-украинской военной бригады

Об этом пишет Зеркало недели.

Ожидается, что бригада будет использоваться для участия в операциях под эгидой ООН, НАТО и ЕС.

Главными задачами бригады будет участие в международных усилиях по гарантированию мира, углублению регионального военного сотрудничества и создания основы для создания на базе бригады боевой группы ЕС.

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Штаб бригады будет размещаться в Люблине. Полной оперативной готовности "Укрполлитбриг" должна достичь через два года.

Соглашение о создании многонациональной "Укрполлитбриг" было подписано в Варшаве 19 сентября 2014 года.

Документ подписали министр обороны Украины, Польши и Литвы.

4 февраля соглашение ратифицировала Верховная Рада Украины.

Как сообщал УНИАН, 14 июля 2014 года президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Польши Дональд Туск обсудили вопрос создания польско-литовско-украинской военной бригады.