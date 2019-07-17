цей матеріал доступний українською

Задержанным в России шестерым украинским морякам продлили арест на три месяца

12:53, 17 июля 2019
Общество
97 1
Украинские моряки / REUTERS

Лефортовский районный суд Москвы продлил еще на три месяца срок пребывания под стражей для шести украинских военных моряков, до 24 октября 2019 года, в целом - до 10 месяцев.

Читайте такжеСуд Москвы рассматривает дело о продлении ареста захваченным украинским морякам (фоторепортаж)

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, на данный момент оглашён вердикт в отношении первой группы военнопленных: Михаил Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко, Сергей Попов.

Решение может быть оспорено в Московском городском суде.

В ближайшее время ожидается вердикт по второй группе моряков: Андрей Артеменко, Виктор Беспальченко, Владимир Варимез, Владислав Костышин, Олег Мельничук, Василий Сорока, Сергей Чулиба.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Судьба захваченных Россией украинских моряков
Теги: #Россия#моряки