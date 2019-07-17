Задержанным в России шестерым украинским морякам продлили арест на три месяца

Вердикт оглашен для Михаила Власюка, Богдана Головаша, Дениса Гриценко, Андрея Драча, Вячеслава Зинченко, Сергея Попова.

Лефортовский районный суд Москвы продлил еще на три месяца срок пребывания под стражей для шести украинских военных моряков, до 24 октября 2019 года, в целом - до 10 месяцев.

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Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, на данный момент оглашён вердикт в отношении первой группы военнопленных: Михаил Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко, Сергей Попов.

Решение может быть оспорено в Московском городском суде.

В ближайшее время ожидается вердикт по второй группе моряков: Андрей Артеменко, Виктор Беспальченко, Владимир Варимез, Владислав Костышин, Олег Мельничук, Василий Сорока, Сергей Чулиба.