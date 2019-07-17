Пятая годовщина смертельного рейса MH-17: что известно о расследовании авиакатастрофы (видео)

Обшивку лайнера пробили около 800 осколков, поэтому во время падения самолет просто разваливался на куски.

Пять лет назад, 17 июля 2014-го, над оккупированным Донбассом произошла одна из крупнейших авиационных катастроф за всю историю. Пророссийские террористы сбили Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек на борту, среди них 80 детей.

Обшивку лайнера пробили около 800 осколков, поэтому во время падения самолет просто разваливался на куски.

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Расследование трагедии международной группой экспертов продолжается и сейчас. Ключевое – стали известны непосредственные убийцы пассажиров. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Также следственная группа официально представила доказательства причастности РФ к катастрофе лайнера. «БУК», которым был сбит самолет, принадлежавший 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил России.

Лидеры ЕС и Украина призвали Кремль взять на себя ответственность за катастрофу. Однако Россия, несмотря на многочисленные доказательства, свою причастность к катастрофе до сих пор не признает.

Суд в Нидерландах должен начаться 9 марта 2020 года.