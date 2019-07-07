Трагедия MH17: журналисты нашли видео с загадочным признанием «начальника ПВО» боевиков

На одном из старых видео боевик Цемах сознается, как вытягивал "какого-то пацана" и вероятно прятал "Бук".

Задержанный украинскими спецслужбами бывший "командир ПВО" боевиков Владимир Цемах упоминал уничтожение «Боинга» рейса MH17 в своих старых интервью. Журналисты допускают, что еще тогда он рассказал, как прятал комплекс «Бук».

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На соответствующее видео, доступное на Youtube, обратило внимание «Настоящее время». Так, в интервью 2015 года Цемах пересказывает популярную одно время у росСМИ версию, согласно которой боевики целились по военным украинским самолетам. Один сбили, а второй украинский штурмовик якобы и сбил гражданский "Боинг". Эту версию давно опровергли международные следователи.

При этом, на видео боевик сознается, что вытягивал "какого-то" пацана и "что-то" прятал. Одно слово в этой цитате авторы видео заглушили сигналом, но если читать по губам, то можно предположить, что им могло быть слово "Бук" – зенитно-ракетный комплекс.

"Я этого пацана вытаскивал, я этот "Бук" прятал…", - говорит Цемах, комментируя уничтожение самолета.

По версии международного следствия, именно из "Бука" и был сбит авиалайнер MH17.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы в конце июня глубоко в тылу на территории неподконтрольного Украине Снежного Донецкой области задержали бывшего "командира ПВО" боевиков Владимира Цемаха. Заинтересовать украинских силовиков Цемах мог потому, что рядом с этим городом 17 июля 2014 года был сбит малайзийский "Боинг".

Шевченковский райсуд избрал задержанному меру пресечения в виде ареста на два месяца. Задержанному было предъявлено обвинение по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины - "Создание террористической группы или террористической организации". Если вина Цемаха будет доказана, ему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.